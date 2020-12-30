美中角力仍不斷延燒，而歷時七年共35輪談判的《中歐投資協定》的協商傳出即將達成共識。有外媒爆出內幕，指歐盟27個成員國已一致同意這份協定的內容，期間僅有波蘭一國在歐盟內部討論中，提過簽署協定前、是否需要考慮與美國關係，先與美國總統當選人拜登討論這項協定，但未獲其他成員國同意，因此，專家認為《中歐投資協定》若通過，是中國地緣政治的勝利，美國則成為輸家。

《法新社》報導，當地時間本周一（28日）一場歐盟各國駐布魯塞爾大使會議上，歐盟輪值主席國德國突然提案討論《中歐投資協定》，並稱沒有任何成員國明確反對；另一名歐盟外交官則透露，歐盟和中國可能會在本周末正式宣布達成協議。

《德國之聲》報導，波蘭大使薩多斯（Andrzej Sados）曾在會中表示，歐盟應先與美國總統當選人拜登討論這項協定，但其他國家並不認同。薩多斯後來向波蘭媒體表示，歐盟與中國達成協議前，應先考慮與美國的關係。薩多斯直言，「在德國擔任輪值主席國的最後幾天，我們對這個極重要的問題突然沒有理由地加速」。

經濟研究機構Rhodium Group的中歐專家巴金（Noah Barkin）說，《中歐投資協定》一旦達成，「最大的贏家是中國」。這意味中國地緣政治打勝了仗，增加未來對美國角力的籌碼，相反地，美國並不樂見這份協議。

《路透》報導，《中歐投資協定》談判始於2014年，主要涵蓋投資自由化、投資保護、爭端解決和可持續發展四大方向，但多年來因中國不願取消對歐盟企業的投資限制而停滯不前。歐盟官員們表示，中美貿易關係的緊張可能改變了中國的立場，進一步促成中國和歐盟間的投資協定。

根據協定中的內容，預計中國將向歐盟企業大幅開放市場，範圍涵蓋製造業、建築、廣告、航空運輸、海事服務、電訊以及雲端計算等。同時，協定禁止中方強制轉移歐盟企業的技術，並約束中國國營企業在中國巿場的競爭力，還規定中國政府須將對中企的補貼透明化。

(中時新聞網)