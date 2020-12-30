兆豐作為「鋼鐵融資國家隊」重要成員，一天之內簽完國內兩大鋼廠聯貸案。兆豐銀指出，已在30日當天完成「威致鋼鐵」及「燁輝企業」兩家鋼鐵大廠聯貸簽約案，金額分別為24億及45億元，未來將繼續朝推升「千億鋼市」榮景目標邁進。

全球鋼鐵市場火熱，為協助國內鋼鐵產業力拼內外銷訂單，鋼鐵聯貸案不僅成為兆豐銀近期的聯貸主力，更在同一天之內由兆豐銀總經理蔡永義「趕場」完成上述二筆聯貸簽約。

其中，威致鋼鐵5年期24億元聯貸案，將運用於整合既有金融負債及購料週轉之用。燁輝企業5年期45億元聯貸案，亦將提供該公司借新還舊及充實中期營運週轉金之用，

兆豐銀指出，威致鋼鐵成立於71年，為南部地區重要的鋼胚、電爐煉鋼、軋鋼一貫化作業鋼筋供應大廠，除深耕南部版圖外，高端圓棒亦順利擠進中北部手工具以及機械產業鏈，同時取得澳洲、韓國、香港及馬來西亞等多國認證評鑑，逐漸拓展外銷市場；兆豐銀也看好，威致鋼鐵受惠台商回流及科技業擴建廠房、住宅營建、廠辦等需求熱絡帶動鋼筋用量大增，後續產銷勢將進入另一個高峰期。

對於燁輝鋼鐵，兆豐銀亦說明，燁輝成立至今已成為台灣、中國大陸及東南亞地區最大、最具競爭力的全製程鍍烤捲專業製造廠商，目前兩岸年產量261萬公噸鍍鋅鋼捲，期間亦通過多項認證，也是全球首家擁有五合一認證的鋼鐵廠。近期受惠鋼鐵產業市況復甦，燁輝公司第三季本業獲利明顯成長，加上業外有處分土地利益挹注，已虧轉盈，109年第四季，內外銷接單情況能見度尚佳，並持續活化資產，例如屏南工業區土地已決議以6.99億元出售，預計處分利益約5.38億元。

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