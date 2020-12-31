歐盟與中國趕在年底前完成投資協定談判，未來中國將開放歐洲廠商投資醫療和雲端服務等行業。不過，雙方對投資糾紛仲裁的意見相左，中國政府招標排除歐商的問題也未解，讓歐洲企業界相當不滿。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）、現任輪值主席德國總理梅克爾（Angela Merkel）等歐盟領袖，30日與中國國家主席習近平進行視訊會談，會後范德賴恩宣布歐盟「原則上」與中方達成投資協定的談判。

德國「世界報」（Die Welt）分析說，從歐洲的角度看，歐盟對外資幾乎完全開放，反之中國市場相對封閉，許多行業不是拒絕外資、就是強迫外商與中國企業合資或技術移轉，歐中投資協定談判主要目的之一就是要改善這樣的不對等。

目前協定內容尚待公佈，根據已知的部分，中國將對歐商開放新能源汽車、雲端服務、金融和醫療等行業的市場。例如在醫療領域，歐商再也不需合資夥伴，即可在人口大於1千萬人的中國城市經營醫院。

此外，歐商在中國受到的差別待遇也可望獲得改善，例如智慧財產權可獲得比較好的保障，而且中國承諾將公開對服務業的補貼。儘管離外商和中國國有企業獲同等待遇的目標還有一大段距離，一名歐盟官員表示，「中國從來沒有簽過這麼有野心的協定」。

不過，這份協定仍有不少缺憾。首先在投資保障的部分，歐盟與中國對投資糾紛的仲裁方式意見仍相左，歐盟主張投資糾紛應訴諸國際仲裁解決，但中國對此態度有所保留。

其次，在市場開放的部分，北京讓步的程度其實相當有限，也沒有承諾政府招標時不排除歐商，讓歐洲企業界相當不滿。

頗具影響力的德國工業聯盟（BDI）執行長藍恩（Joachim Lang）認為無需期望太高，畢竟投資協定只是第一步，「我們不該幻想投資者從此可自由進入中國市場」。

歐盟重要企業遊說團體歐洲工商聯合會（Business Europe）中國專家費爾蒙（Maurice Fermont）也指出，這份協定不會改變中國的體制，也不會解決歐洲廠商在中國碰到的所有問題，但能讓歐商比較公平與中國廠商競爭。

歐中投資協定談判完成後，還需經歐盟27個成員國政府和歐洲議會的批准才會生效，整個批准程序大約需要一年。

不過，由於新疆維吾爾人強迫勞動的問題廣受爭議，歐洲議會對中國未承諾批准禁止強迫勞動的國際公約相當不滿，貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）已表示如果中國不讓步，歐洲議會將不會點頭。

(中央社)