外電報導，美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）向紐約證券交易所表示，不贊同紐交所暫停除牌3檔中資電訊股。紐交所其後考慮重啟除牌程序。

報導引述消息人士稱，紐交所較早時公布在獲得財政部更多指引後，不再計劃將中國移動、中國聯通及中國電信實施除牌行動。消息令到美國白宮感到震驚，穆努欽因此致電紐交所總裁坎寧安（Stacey Cunningham），明確表示對紐交所的做法感到不悅。

參與討論的官員還有白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien），以及國家經濟委員會主管庫德洛（Larry Kudlow）。

據悉，紐交所考慮到3間中資電訊公司是否屬於美國政府禁令範疇，一旦獲得政府確定，將會重啟3間企業的退市程序。

紐交所與美國財政部拒評上述消息。

紐交所在2020年12月31日公布，因應美國政府的行政命令禁止當地民眾及機構、投資於與解放軍有關聯的中國企業，因此，對中聯通、中移動及中電信的美國存託股份（ADS）啟動退市程序。

(工商 )