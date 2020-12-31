大陸12月製造業採購經理指數（PMI）略遜預期。大陸國家統計局31日公布，12月製造業PMI為51.9，比11月下降0.2個百分點，但仍是連續10個月處於50以上的擴張區間，顯示製造業繼續穩步恢復。

香港信報報導，從企業規模來看，大型企業PMI為52.7，雖比11月下降0.3個百分點，但仍處於擴張區間。中型企業PMI為52.7，比11月上升0.7個百分點，繼續處於擴張區間。小型企業PMI為48.8，比11月下降1.3個百分點。

從分類指數來看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數均高於50，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於50。

生產指數為54.2，比11月下降0.5個百分點，但仍高於50，顯示製造業生產增速略有放緩。新訂單指數為53.6，雖比11月下降0.3個百分點，但繼續高於50，顯示製造業市場需求持續改善。

原材料庫存指數為48.6，與11月持平，低於50，顯示製造業主要原材料庫存量較11月有所下降。從業人員指數為49.6，比11月微升0.1個百分點，顯示製造業企業用工景氣度略有改善。供應商配送時間指數為49.9，比11月下降0.2個百分點，顯示製造業原材料供應商交貨時間較11月有所放緩。

(工商 )