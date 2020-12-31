現階段受惠國際油價上漲、整體塑化產品需求良好下，部分塑化報價持續走揚，目前仍以中下游塑化產品利差較佳，包括包括ABS、PS等，法人也點名包括台達化、國喬以及聯成等二線塑化股可望受惠，建議可逢低買進。

11月OPEC減產數量維持過去水準，而近期疫苗已開始陸續施打，原油需求有望恢復的預期心理下，布蘭特原油從11月初的47.3美元/桶上漲8.2%至目前的51.2美元/桶，OPEC年底會談後，暫定2021年1月每日770萬桶的減產規模放寬至720萬桶，後續是否再增加產量為市場關注焦點。

近期雖然原油供給與需求並未出現太大變化，但在疫苗開始施打下，預期未來原油需求有望恢復至正常水平下，油價近期持續走升；在美國部分中小型頁岩油生產商陸續破產下，供給相對有所控制，且OPEC減產協議目前看來 仍持續進行下，2021年原油供需好轉趨勢不變。

法人分析指出，在疫苗預期心理下，近期油價上漲走勢不變，雖然部分塑化產品價格有所下跌，然整體塑化產品仍是上漲居多，塑化產業鏈仍以中下游產品利差較好，包括ABS、PS等，雖然近期ABS價格有所下滑，但考量利差維持高檔，因此，台達化(1309)、國喬(1312)可望持續受惠，法人也維持「逢低買進」評等不變，至於聯成(1313)，主要產品DOP價格持續走揚，也維持「逢低買進」投資評等。

ABS報價12月下跌7.1%、來到每噸2090美元，近期因ABS漲幅過高，加上年節將至，下游訂單開始慢慢趨緩，但受惠SM價格也跟著下跌，目前現貨利差來到943美元/噸的高檔；至於PS報價，12月報價下跌11.4%、至每噸1240美元，一方面隨著SM價格下滑，另一方面在PS大漲過後，下游拉貨力道有趨緩現象，使近月價格走跌，但利差仍維持高檔在370美元/噸。

(時報資訊)