2020台股封關日，台股31日目前維持紅盤，暫報14,713點，而近期話題頻頻的航運股則重啟漲勢，航運類股指數目前上漲1.76％，暫居類股漲幅排行榜第三，次於油電燃氣的1.85％，其中，志信（2611）衝上漲停，中櫃（2613）、長榮（2603）、萬海（2615）、陽明（2609）等漲幅皆逾3％。

宏遠投顧副總陳國清表示，本次貨櫃航運景氣來自於幾個因素，包括（1）2020年2～5月全球封城，貨物及貨櫃運輸大減，全球都在吃庫存，把庫存吃到最低點，即使封城，貨物運輸需求才恢復，大家也還是在吃庫存，吃到9月底達到最低點。

（2）從以往美國庫存最低點達到最高點，至少需要1.5～2年以上時間，因此，從9月底最低點往上推算，這波運輸最後點可能持續到2022年上半年。惟高峰先看到2021年對9月就好，不要太過於樂觀。

（3）上半年沒運對貨，本來就會在下半年回補，但上半年運很少，如僅5成利用率，下半年要把降低對5成回補回來，即使原本下半年貨櫃航運產能約8成，但是上半年沒運的都擠到下半年來，自然供不應求。

（4）又因肺炎疫情影響，大家無法外出旅遊、餐廳吃飯、參加賽事、活動，這些錢至少一半轉成實體消費，買廚具、鍋碗瓢盆、食物、民生用品，在家烹煮，又大大地引申民生物品對大量需求，推升貨櫃航運需求。

綜合上述，是推升貨櫃航運需求大好對主因，至於缺船、缺櫃、缺人，則是加重缺貨對情況。

(工商 )