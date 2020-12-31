法國卡車司機在英國即將實施硬邊界的前一日提出警告，繁瑣文件、雙方難以溝通的新智慧邊界、準備不足的官員，都將為英法邊界帶來混亂。

英國將在本周四晚間當地2300時間正式脫歐，剩下不到24小時的時間。法國北部道路協會主管Rivera表示，混亂是不可避免的，特別是法國加萊市(Calais)為連接英法海底隧道的重要出入口地點，每年有數百萬輛卡車經過。

Rivera表示，如果只聽英法政府的說法，只會聽到智慧邊界、全面的準備，但其實會出現相當頭痛的問題。不是所有的企業都會準備好相關文書工作，包括過去不存在的海關文件和安全證明，以及IT系統必須在1月1日前準備好。

英國將在六個月內逐步完成完全的海關程序，歐盟則進行中。法國海關將增加700名人員，以因應脫歐後的新規則，他們多數將佈署在加萊市的海關和港口。

在智慧邊境系統下，司機先在英國的多佛市(Dover)掃描條碼，在線上會先對法國方出示出口申請要求，車號會自動地讀取，進行風險評估。

在隧道進行中，司機將收到訊息，到法國國境時將被要求到自由通行的綠色車道或是停下檢查的橘色車道。

運輸公司擔心，如果有太多的卡車沒有提供足夠的正確海關文件，排隊等待檢查的卡車將塞滿橘色通道。

法方表示，加萊市港口有足夠的停車空間，可以容納兩小時以內等待的車流，超過兩小時的等待就無法負荷。

(時報資訊)