歐股周二反覆，英國宣布擴大新冠封鎖，以及德國預期也將收緊管制之下，石油天然氣股的彈高仍無助於多數部門的下滑，尾盤偏軟收黑。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌0.75點或-0.19%，為400.94點。公用事業股、健康照護股、食品和飲料股表現最差。

倫敦FTSE 100指數漲0.6%。荷蘭皇家殼牌(Shell)和英國石油公司BP推進石油股上漲。主要生產商對二月產出可能變化的談判，預計產量維持不變。

英國中型股指數漲0.9%。財政部長桑納克(Sunak)宣布，將支援第三度封鎖下的商業。

AJ Bell投資主管Mould表示，關於英國這次的封鎖，有人可能認為會重複去年的趨勢，封鎖的受害股下跌，受益股則上漲，但這一輪可能不會完全是這樣。

歐股在新年的周一第一個交易日來到去年二月的高點之上。全球黯淡情緒傷害到周二表現，美國參議院在喬治亞的選舉將影響到拜登(Biden)推動經濟政策的能力。

德國DAX指數跌0.6%；德國政府正考慮延長封鎖期限。法國CAC 40指數亦下跌0.4%。

德國晶片製造商Dialog半導體大漲2.7%。由於強勁5G手機和平板需求，該公司對去年第四季營收提出樂觀財測。

愛司摩爾(ASML)上漲0.2%。加拿大皇家銀行(RBC)和英國Liberum投資銀行調高該公司目標價。

另外義大利MIB指數跌0.52%；西班牙IBEX指數跌0.1%。

(時報資訊)