歐股周二反覆，英國宣布擴大新冠封鎖，以及德國預期也將收緊管制之下，石油天然氣股的彈高仍無助於多數部門的下滑，尾盤偏軟收黑。
周二泛歐Stoxx 600指數收跌0.75點或-0.19%，為400.94點。公用事業股、健康照護股、食品和飲料股表現最差。
倫敦FTSE 100指數漲0.6%。荷蘭皇家殼牌(Shell)和英國石油公司BP推進石油股上漲。主要生產商對二月產出可能變化的談判，預計產量維持不變。
英國中型股指數漲0.9%。財政部長桑納克(Sunak)宣布，將支援第三度封鎖下的商業。
AJ Bell投資主管Mould表示，關於英國這次的封鎖，有人可能認為會重複去年的趨勢，封鎖的受害股下跌，受益股則上漲，但這一輪可能不會完全是這樣。
歐股在新年的周一第一個交易日來到去年二月的高點之上。全球黯淡情緒傷害到周二表現，美國參議院在喬治亞的選舉將影響到拜登(Biden)推動經濟政策的能力。
德國DAX指數跌0.6%；德國政府正考慮延長封鎖期限。法國CAC 40指數亦下跌0.4%。
德國晶片製造商Dialog半導體大漲2.7%。由於強勁5G手機和平板需求，該公司對去年第四季營收提出樂觀財測。
愛司摩爾(ASML)上漲0.2%。加拿大皇家銀行(RBC)和英國Liberum投資銀行調高該公司目標價。
另外義大利MIB指數跌0.52%；西班牙IBEX指數跌0.1%。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。