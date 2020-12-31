剛由中國大陸與歐盟領導人宣布達成協議的《中歐投資協定》，無疑是北京在全球地緣政治上的重大勝利。但是這項被大陸稱作「具有里程碑意義」的協議馬上會面臨到華盛頓與歐洲內部政治上的反對壓力，可能會無法在歐洲議會上通過。美媒《紐約時報》認為，這些困難表明，要與一個既是經濟對手又是利潤豐厚市場的威權超級大國打交道，其艱困的程度是難以想像的。

《紐約時報》分析稱，由於外界對大陸人權問題與處理疫情的批評，中共在國際上處於半世紀以來罕見的孤立的狀態，《中歐投資協定》完成談判是中國大陸一個重大的地緣政治勝利。但是它在歐洲議會與華盛頓將面臨極大政治壓力，有可能功敗垂成，前者主要認為大陸在人權議題上做的承諾不夠，後者則有拜登的重要幕僚放出對協定不滿意的消息。

分析認為，現在達成協定對大陸來說是一次外交勝利，因為這項協議可以表明大陸未因國內的人權問題而招致外交孤立。

但該協議在歐洲議會可能面臨阻力。哈佛大學甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)研究中國在歐洲投資的研究員勒科雷(Philippe Le Corre)表示，因為香港問題和新冠疫情，歐美民眾對中共政權非常失望，現在這項協議又顯然是為了取悅少數德國的跨國公司。德國綠黨(German Green Party)領袖、歐洲議會對華關係代表團主席比蒂科夫(Reinhard Butikofer)表示，該協議應包括對中國大陸禁止強迫勞動上更強有力的保證。這些反對力量有可能獲得足夠的票數，阻止歐洲議會批准這項協議。

分析指出，大吐急於在拜登就職前與歐盟達成協議，可能是擔憂拜登將與歐洲建立更緊密的經濟聯繫，並與歐洲聯手挑戰其貿易政策其他相關政策。白宮雖然反對中歐投資協定，但川普政府顯然無能為力。拜登勝選後，中歐談判突然加快，拜登若想要聯手歐盟遏制中國，可能也需要好幾個月的時間才能完成。但大陸積極推進與歐盟談判進程，硬生生地在拜登就職前不到一個月宣布達成協議。

歐商在大陸的組織「中國歐盟商會」(European Chamber of Commerce in China)對投資協定表示歡迎，但也表示持謹慎態度。該組織稱，投資協定在中國和歐盟獲得批准之前仍可能面臨障礙。歐盟商會會長伍德克(Jörg Wuttke)在聲明中語意含混地表示，「一份強有力的協定將是表明建設性的接觸可以產生結果的強有力聲明」。

(中時新聞網)