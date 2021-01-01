日前指揮中心慶祝防疫周年，這一年來，民眾已經逐漸熟悉防疫生活，也不再像疫情剛爆發時那樣謹慎緊張，雖然指揮中心自12月1日推行「秋冬專案」，擴大境內篩檢，但截至12月20日紐西蘭機師航空器群聚事件之前，平均每天通報病例數僅有146例，直到12月22日打破253天零本土紀錄，確診一例新冠肺炎本土病例案771，同時發現案771與紐西蘭機師(案765)，確診前曾在社區趴趴走，足跡遍布賣場、百貨商場等，引起大批民眾擔憂，終於讓採檢量瞬間爆發，從原本單日量近150件增至300件左右，數量增一倍，其中通報醫院區以北區、台北區最多，目前則大約平均每天200件左右。

新冠病毒的檢測試劑屬於體外診斷試劑，可以分成三大類，第一類是目前台灣採檢採用PCR核酸檢測，也是國際間最主要的檢測方式，PCR的優點是準確率高，在潛伏期就能夠檢測到病毒，因此PCR的靈敏度比較高，不過缺點是檢測時間比較久，大概要2~3小時，還有必須把檢體送到實驗室才能進行。

第二類是檢測病人血清裡面的抗體，和PCR一樣，都要在實驗室才能完成。但是因為感染新冠病毒後，最快也要7天才會產生所謂的IgM抗體，而IgG抗體還要再晚幾天才會出現，因此只能用來檢測感染中後期的患者，缺點一樣是檢測時間比較長，大概要1~4小時。

第三類就是所謂的快篩，優點是篩檢的時間短，要在15分鐘內完成，而且檢體不用後送到實驗室，當場就可以快速得到結果，快篩可以分成驗病毒抗原的抗原快篩，以及檢測血液中抗體的抗體快篩，不過這兩種快篩的靈敏度一般都不會太高。許多國家進行大規模篩檢時會先使用快篩初步判斷，例如中國、德國、印度皆是，以檢驗費用來說，快篩也是最便宜的，甚至有售價僅7美元的快篩試劑。

隨著疫情發展，無論是PCR、血清抗體、快篩試劑都有許多廠商積極研發，以台灣使用的PCR檢驗來說，目前有高端、瑞磁、普生、基亞、瑞基皆投入研發試劑。

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(中時新聞網)