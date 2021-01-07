NBA開季兩週，每隊還進行不到10場比賽，各個隊伍的實際戰力尚不能用目前的戰績下定論，獨行俠以及金塊如今同樣3勝4敗勝率不到五成，但他們絕對是西區之中最具競爭力的隊伍之『二』！台灣時間1/8(五)上午11點獨行俠即將與金塊在丹佛高原一較高下，上季例行賽兩軍碰頭由獨行俠2勝1敗取得上風，但進入季後賽又是金塊走得比較遠，本週五雙方對戰究竟會鹿死誰手呢？

獨行俠開季狀態不如預期主要原因有二，首先是他們引以為傲的的三分攻勢發揮不彰，回顧上一季獨行俠在三分球的表現無論是出手數量(場均41.3球)還是命中數(場均15.1球)雙雙排名聯盟第二，命中率以36.7%位於聯盟前10；本季三分出手數(場均38.6球)聯盟第6，命中數(場均12.4球)低於聯盟平均，命中率則僅32.2%聯盟掉到倒數第3。再來是籃板能力的下滑，上季獨行俠場均可以搶下46.9顆聯盟第4多；本季下滑至42.9顆變成倒數第8，但這也難免，畢竟陣中場均籃板最多的拉脫維亞好手波辛基斯(Kristaps Porzingis)因傷尚未歸隊。

金塊開季在進攻端比上一季更為出色，國際雙星約基奇(Nikola Jokic)以及穆雷(Jamal Murray)兩人在得分和命中率的數據上都更上一層樓，造成金塊開季戰績窘境的罪魁禍首是防守，金塊目前平均每100回合失分為114.9聯盟倒數第二，12月底甚至以124以及125分的失分輸給西區墊底的國王，金塊上季就不擅於防守，在釋出葛瑞特(Jerami Grant)以及普萊姆利(Mason Plumlee)以後每下愈況，如今防守已成為金塊總教練馬龍(Michael Malone)的喉中之鯁。

獨行俠與金塊季初雖然各有各的難題要突破，但他們要進入季後賽還是手到拈來。在獨行俠波辛基斯歸隊之前，雙方交手還是金塊在主場獲勝的機會較大。大小分方面，獨行俠的火藥庫比較不足、金塊則是炮火極為旺盛，建議瞄準主客隊大小玩法的『獨行俠小分』或是『金塊大分』作為運彩的投注標的。

(中時新聞網)