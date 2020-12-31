澳洲職棒進行完兩週賽程，跨年週賽事將有坎培拉騎兵面對雪梨藍襪的系列賽。俗話說得好：「賭場上別不信邪！」澳職開季至今全數賽事都開「雙」，因此沒理由不跟押如此強勢牌支！另外達人同樣續推大分與勝分差玩法，更鎖定「主、客6分包牌」來博高額獎金！

先談大分怎麼看：本季各隊出賽仍舊不多，我們參考去年數據，藍襪團隊自責分率4.97為上季六隊最高，騎兵的4.34則排第三，兩軍加總直上9分起跳甚為合理。再加上騎兵團隊打擊率0.296與攻擊指數0.833雙雙是六隊中最佳，賽果要開出大分機率更是大增。

再來看看開季已連續開出六場的「雙」！澳職本就屬於大分聯盟，投手的調整多半為了來季拚上更好的舞台，野手則是盡情發揮自由攻擊。今年除了開幕週一場王牌對藍襪4:2的比賽為2分差、上週剛進行完的王牌對騎兵4:8為4分差，其餘兩場6分、兩場8分都是差分偏高的現象。明顯感覺得出來近期不容易出現比數膠著的內容，因此大膽續買「雙」的2倍以上賠率當然是合理選擇。

至於勝分差押6純粹就是達人福至心靈的感覺啦！連續場次開雙不說，連兩週都有6分差的賽果，懂玩敢投注的一定加碼在勝分差玩法賠率峰值的「6」上面啊！別的不說，前一段所提六場賽事就有四戰賽果落點開在6分與7+，包牌主、客的6分與7+實在是毋需多言。

騎兵藍襪的組合推薦的都是高賠的玩法，另一個對戰熱火對王牌策略就大相逕庭：這兩隊去年例行賽戰績一模一樣，王牌今年開季兩勝兩敗，熱火則是初次亮相，預料一邊將力求維持五成勝率，一邊則是尋求開出紅盤好彩頭；這兒的戰況會比較僵持，因此一分差和「單」的結果機率較高。若串關有包含此組合的彩迷可千萬要記得，兩個系列賽的預測思維是完全相反的！最後預祝大家跨年快樂，2021繼續中獎賺大錢！

(中時新聞網)