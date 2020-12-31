美國職籃西區鳳凰城太陽和猶他爵士將在本週五(1/1)上午10:00交手，上季無緣季後賽的太陽本季釋出盧比歐(Ricky Rubio)和奧布里(Kelly Oubre Jr)換來保羅(Chris Paul)以及克勞德(Jae Crowder)戰力升級；上季例行賽第6的爵士維持主力陣容，兩隊開季分別打出3勝1敗以及2勝1敗的成績表現不俗，究竟週五雙方對決會擦出甚麼樣的火花呢？

太陽和爵士的三分出手均優於聯盟平均，開季太陽平均每場出手39次聯盟第6多、爵士更是高達40次聯盟第3，端視命中率的話則兩隊分別是35.3%及35.0%都不亮眼，但考量到三分線的看防上太陽就出色不少！太陽開季四場比賽平均每場只讓對手投進6.8顆三分球(聯盟最少)，並且把對手守到命中率低至25.2%(聯盟倒數第二低)，絕對是對手後場的最大夢魘。

爵士在後場雖然討不到便宜，但是油漆區可是他們的天下了！爵士目前平均每場可以搶到53.3顆籃板制霸聯盟，比向來以內線強硬出名的公鹿多上3顆，爵士先發5人有4人場均籃板超過5顆，王牌中鋒戈博特(Rudy Gobert)有多達14個並不讓人意外，神奇的是控球後衛康利(Mike Conley)也可以搶下6.3個！太陽若是不能在命中率上維持高檔表現，面對籃板能力如此強大的爵士將會陷入苦戰。

兩隊在實力上十分接近，勝負取決於太陽的外線命中率，建議喜歡運彩的朋友們可以在大小玩法上做投資，兩隊開季到現在共進行的7場比賽中，有多達6場都開出小分賽果，太陽在引進保羅以後陣地戰比例增加，招募善於防守的克勞德也提升了整體防守能力；爵士一直以來都是十分重視防守的傳統勁旅，兩軍碰頭『小分』因子極多！

(中時新聞網)