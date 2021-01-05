中信兄弟本周五展開春訓，今天全隊先赴耕莘醫院體檢，凌晨三點從屏東搭巴士出發的余謙透露，一路上搖搖晃晃，頭靠窗睡覺一直撞到，他指著右耳上方笑著說：「到現在（檢查完）都還在痛。」

余謙去年季中選秀被兄弟在首輪選中，加上一頭爆炸捲髮讓他備受關注，今天體驗進職棒後首次體檢，面對打針、抽血並不懼怕，「怕打針是以前的事了。」

二軍球季結束後，余謙先在桃園自主訓練，之後展開重訓營訓練，近期才開始傳接球，讓手臂完全「關機」，這6到8周的時間完全沒有碰球，他開玩笑說：「再投下去我手可能會斷。」

但他透露，剛開始恢復傳接球訓練時，球都時常失控，「球都是亂跑，都一直讓學長（魏碩成）撿球真的很不好意思。」即將迎來生涯首次春訓，余謙自知重要性，但仍強調以保護自己身體為原則，「教練還不知道我的狀況，還是要自己拿捏，預計一月底可以進牛棚。」

對於新球季，余謙也早早訂下目標，就是要以「開季入一軍名單」為目標，「但第一點是要保護自己、安全第一，把好的表現給大家看，把我特色拿出來。」

(中時 )