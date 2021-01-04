109學年HBL高中籃球聯賽女子組預賽第二場外卡賽，截至上季已經連續12季躋身八強的滬江高中，面對首次打進12強預賽的輔仁中學， 原本領先的滬江在第4節曾被輔仁超車，但在許靜恩、陳妤薰及時發揮下，滬江68比60力退輔仁，獲得明天和普門中學爭取八強門票的機會。

賽後滬江在休息室檢討了好一陣子，教練吳志偉指出，球員自己打不好，關鍵時刻心理不夠強勢，「打籃球就是要不要臉，不夠殘忍就會被對手壓過去，例如籃板上這場我們輸了輔仁16個（46比62），之前分組循環賽對北一女籃板也曾大輸29個，真的在防守細節上做得不夠好。明天對上普門對手一定不會輕易示弱，就看著辦吧！」

吳志偉補充，球隊預賽前本計畫有兩周時間調整體能，因為場館問題只剩一周，主力球員很難拚滿全場，仍需要替補球員可以銜接上來。

輔仁教練黃玟穎儘管遺憾，也肯定球員拚勁，表示：「至少讓志偉哥坐不住了。我們關鍵差在經驗球，中鋒也有點沒力了，明年再來挑戰！」

滬江以高三前鋒許靜恩21分、17籃板最佳，池星妤獲得全隊次佳的15分；輔仁高三前鋒陳丁綺今天貢獻14分、13籃板，隊友陳佩伊12分、25籃板。

輔仁中學陳丁綺賣力繳出14分、13籃板，可惜球隊109學年HBL之旅止步預賽。（資料照／大會提供）

(中時 )