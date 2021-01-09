美國新冠病毒疫情惡化，持續重創經濟，12月就業市場再陷萎縮，美國總統當選人拜登8日表示，美國人現在需要從疫情中獲得更多經濟援助，將在下週公布更大規模的經濟紓困計畫，規模達數兆美元，包括把紓困支票提高到每人2000 美元。

《路透》報導，美國勞工部8日公布最新就業數據，顯示12月非農業就業人數減少14萬人，為8個月來首見萎縮，市場原本預估會增加 7.1 萬人。12月失業率持平在6.7%，連7個月下滑走勢止步。

拜登當天發表談話表示，就業報告顯示美國人民立刻需要更多的援助，財政赤字也必須採取行動振興經濟，已擬定數兆美元規模的經濟紓困計畫，包括失業保險和房租寬限，詳細計畫將於14日公布。

拜登還呼籲將最低工資提高到15美元，並發放每人2000美元(約新台幣5.6萬元)的疫情救濟支票。拜登說，「600美元(約新台幣1.6萬元)根本不夠。我們需要向家庭、小型企業提供更多的直接救濟。」

不過提案目前在民主黨內引發正反意見，拜登雖然完全執政，但在參院僅掌握微弱多數，要如願推動更大規模紓困仍有變數。

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(中時新聞網)