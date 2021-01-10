雲林家扶中心今年有33戶寄養家庭，縣長張麗善10日在縣府為寄養爸媽們授證，雲林縣目前有50多名寄養童，平均每戶寄養1至2名孩童，張麗善呼籲更多愛心家庭加入。

社會處長林文志表示，全縣有190名需寄養的孩童，目前有50多名寄養於33戶家庭，其餘安置在機構生活。去年新增25名失依孩童，其中17人找到寄養家庭，其餘安置在外縣市家庭，33戶寄養家庭對雲林縣來說仍不夠。

張麗善致謝寄養爸媽們，雖和一般家庭需要工作、生活，但多承載一分愛的負擔，感謝寄養家庭在疫情期間守護寄養童。

雲林縣的寄養家庭近年降至30戶左右，今年雖然有33戶，仍遠遠不足於所需，張麗善呼籲25至55歲之間、有育兒經驗、穩定居所的民眾加入寄養家庭行列，讓愛進門。

10日獲授證的33戶寄養家庭中，最年輕的是36的許姓未婚女姓，有社工背景的她去年加入寄養家庭，全家都一起疼愛寄養的孩子。

最資深的寄養家庭已23年資歷，徐金英女士的孩子長大外出求學，她提議先生加入寄養家庭行列，先生從工作退休後也一起照顧小孩，覺得生活充實又有意義。

42歲寄養媽媽林燕萩女士為了照顧身心障礙的寄養童，萌生報考特殊教育研究所的念頭，2020年已順利考取，她擔心進修時孩子照顧不到，力邀妹妹林玉鳳幫忙。

(中時 )