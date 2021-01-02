最近民調，國民黨的青年支持度躍居各政黨第二，組發會青年部打鐵趁熱，本月起推出「中華民國派集結！參政七號角」計畫，從七個面向推動青年參政，包括到高雄、台南等各縣市開辦營隊及工作坊募集青年，強化經營地方與政治攻防能力，同時與黨中央研議提名機制、修改參選及募款法規，開拓藍營青年參戰2022年縣市議員選舉的機會。

青年部主任陳冠安指出，依據多家民調趨勢，去年11月起，各政黨在 20歲到29歲民眾支持度，國民黨與民進黨差距不但大幅縮減，且超車民眾黨，支持度排第二，顯示「民進黨青年支持率雪崩，國民黨躍居第二大青年黨。」

他指出，過往民調顯示綠營強於青年經營、藍營長於壯年支持，但年輕人絕非是哪黨的鐵板一塊，唯有透過議題政策努力，才能爭取到年輕人的心。青年部近半年來積極推動青年智庫、青年作伙沙龍、錄製 Podcast、籌備百年老店電商中心等，目的在促成國民黨與年輕世代交流，且在黨中央與黨公職半年多努力監督萊豬、防疫下，有逾3200 位青年入黨，是國民黨2019年低潮後難得的現象。

陳冠安表示，為回應年輕世代的期許，因此1月起推出「中華民國派集結！參政七號角」計畫：

第一號角－「民主扎根」：全國30場營隊、沙龍，對所有中華民國派青年敞開大門，廣納所有對公共事務與改變國家未來的有志之士。

第二號角－「青年做伙」：針對在營隊、沙龍表現優異學員，組成工作坊，針對國政與地方願景進行研習，凝聚地方青年，組成有議題攻防能力的青年團伙。

第三號角－「青力升級」：針對在工作坊表現優異的夥伴，協助新媒體經營與媒體曝光，並從其中海選優異者成為青年部副主任，打造有戰力的藍營新KOL。

第四號角－「脫穎而出」：制定有助於黨內青年參選的制度規章，包括青年加權、席次N＋1，甚至是參考民進黨的艱困選區挑戰制，提升青年挑戰初選的意願與成功率。

第五號角－「青年後盾」：提出初選納入《政治獻金法》的法案，讓青年參選所有公職，都能在初選時徵募政治獻金，提升青年面對有資源之現任者的競爭性。

第六號角－「王牌投手」：降低投票年齡，讓更多年輕世代可以擁有投票權，改變政治；並推動「通訊投票」的修法，讓漂流在望的百萬青年，即使礙於生活因素漂流在外，也能透過公民權行使，改變家鄉的政治生態。

第七號角－「參政PLUS」：全面降低參選的年齡，打破過去年齡的硬性天花板，讓青年對高階公職也有想像力，從而總體降低台灣政治人物的平均年齡，讓只有天空才是青年參政的極限。

陳冠安說，黨中央很重視「參政七號角」，將先從六都分批舉辦「願景營」，各梯次約30人，從地方治理及在地議題吸引當地青年參加，讓願景營成為地方青年幕僚的共識平台，強化橫向溝通交流，從打個人戰變成能打集體戰。

此外，革實院本月20至22日將在高雄舉辦172期革命實踐講習班，招訓60名中南部大專及研究生，作為政治幕僚。距革實院上次到高雄辦活動，已經五年，顯示國民黨已開始搶攻高雄青年族群。

(中時 )