公園下象棋下到打架 警帶回1男法辦

青年公園4打1 60歲醉男觀棋囉唆挨揍

青年公園4打1 60歲醉男觀棋囉唆挨揍

北市青年公園8日下午發生4打1鬥毆，57歲周男等4人，在涼亭內擺棋譜研究棋路，但喝醉的60歲石男靠近觀棋時，卻不斷碎碎念影響眾人，最後4人抓狂持棍棒毆打石男，並在警方到場前一鬨而散，只留在石在現場。

警方了解狀況後，傍晚循線將傷人的周逮捕到案，周坦承動手，但對石「沒品」的行為十分不諒解，警方除依聚眾鬥毆罪將他送辦外，另循線追查逃在的3人。

警方指出，周男等4人下午3時許在公園內「研究象棋」，但60歲石男喝醉在旁圍觀，卻不斷出聲打斷眾人，周男後來受不了，喝斥要其離開。

但石聽了也很不爽，質問：「憑什麼叫我走？」雙方爆發口角，最後大打出手，周等人還隨手拿起路邊木棍痛打石男，路邊民眾看到4人打1人太過誇張，於是暗中報警。

警方呼籲民眾，象棋本是鬥智、娛樂的遊戲，應該保持風度，觀棋者也不要輕易插嘴，以免為此發生不快，甚至打架鬥毆，警方一定依法究辦。

(中時 )