國民黨最近一再寄公文及匯款單，向中央黨公職催收去年募款責任額，要求須繳入「中國國民黨政治獻金專戶」才算數，引起不少中常委、中央委員反彈。對此，國民黨表示，募款責任額行之多年，黨中央依據去年11月18日修正的募款責任額辦法落實推動，請中常委、中央委員多加體諒，更期盼能理解黨內財務的困頓。

國民黨2016年遭凍結黨產後，開始實施黨公職人員年度募款責任額，分成中央、地方黨公職兩大類。因繳交情形不理想，去年11月通過修正辦法，將定期公布繳交情形，逾期未繳納者將予停權。

國民黨最近數度發公文及匯款單，並致電提醒中央黨公職去年責任額須繳入「中國國民黨政治獻金專戶」才算數，否則將停權，引起不少中常委、中央委員反彈，決定全台連署要召開臨時中全會，向黨中央拍桌，甚至嗆聲「江啟臣別想連任黨主席」。

對此，國民黨表示，募款責任額制度行之有年，此次修正經過去年11月18日中常會通過，明訂募款義務、額度及繳納方式。黨中央依據中常會決議落實推動，請中央委員、中常員多加體諒，更期盼能理解黨內財務的困頓。

國民黨說明，黨的運作雖是一體，但黨員所繳納黨費已經明文交由地方黨部運用，目前要落實的是，繳納入政治獻金專戶才能夠確保中央委員、中常委為黨的募款或捐款能受到制度化的管理。

國民黨強調，黨是大家的，需要大家一起來支持，在財務運用上，國民黨受到不當黨產委員會的追殺，黨內可運用的現金嚴重不足，務請全體黨員同志共體時艱。

(中時 )