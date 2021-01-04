31歲的法國型男法比歐，2014年自節目《2分之一強》發跡，精壯身材和帥氣外型，讓他成為不少女性心中的天菜，近年轉戰影視圈，知名度更是節節攀升；沒想到去年（2020年）12月初，他無預警宣布死會，並PO出擁吻未婚妻Des的合照放閃。12月16日，本刊也在台北直擊他與未婚妻約會，即便身旁圍著一群電燈泡，小倆口仍一路十指交纏，完全沉浸在濃情蜜意中。

Des依偎在法比歐身旁不時參與話題，看來早已打入男方的朋友圈。（圖／本刊攝影組）

本刊於12月16日深夜11點，在台北市大安區的酒吧，發現法比歐帶著未婚妻Des與數名友人聚會小酌，只見他一襲灰西裝搭配紳士帽，身旁友人也多是盛裝出席。近半小時後一行人踏出店家，身為全場唯一「嬌」點的Des，換上黑色連身短裙搭配短毛外套，倚偎在男友身旁和大家寒暄，腳踩細高跟鞋的她久站卻不喊苦，全程保持微笑，堪稱新一代賢內助。

小倆口續攤進入店家，一直牽緊緊的手終於稍微鬆開一下。（圖／本刊攝影組）

隨著夜色漸濃，大夥愈聊愈起勁，開始低頭滑手機尋覓續攤地點，還不忘實施節能減碳，選擇步行離去。法比歐左手緊扣Des的纖纖玉手，右手也沒閒著，主動幫Des拿著黑色手拿包，看得出他也是寵妻一族，已做好當台灣女婿的準備！

或許是怕未婚妻穿高跟鞋上樓梯危險，法比歐一直在後方緊盯著。（圖／本刊攝影組）

過沒多久，眾人抵達附近的韓式烤肉店，上樓梯時，法比歐貼心地在未婚妻後方守護，眼神緊盯Des的步伐，似乎是深怕對方一個不小心而踩空。法比歐時刻呵護女友的態度，看似處於熱戀期，其實小倆口已交往近2年，他還透露剛認識Des時，就認定她是那個「對的人」。

6年前加入《2分之一強》節目的法比歐，帥氣外表成為各大廠商的最愛。（圖／翻攝自法比歐臉書）

法比歐曾說，Des是他人生中第一個「完美契合的伴侶」，小倆口交往至今沒吵過架，意見相左時懂得彼此尊重、溝通，就連多數情侶退避三舍的「前任話題」，他們都能毫無保留地暢談。不僅如此，兩人更是心靈相通，經常在同個時間做同一件事情。

法比歐在國片《刻在你心底的名字》飾演神父，與陳昊森有不少對手戲。（圖／翻攝自法比歐臉書）

據悉，法比歐去年8月底已向Des求婚成功，雖然他受父母影響，不講究婚禮的儀式，但女友較為注重傳統，為了讓對方有安全感，並留下美好回憶，他不但一手操辦求婚的大小事，甚至找來Des的設計師朋友，祕密參與婚戒設計。法比歐說：「我不想隨便去一家店買戒指，我希望可以自己做，為了特別的人、為了我最愛的人。」

去年8月底法比歐為向Des求婚，全程參與戒指設計，更親自聯絡廠商製造。（圖／翻攝自法比歐臉書）

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(中時新聞網)