2020年底上市股票總市值為44兆9,038.33億元，較2019年底的36兆4,135.22億元，增加8兆4,903億餘元。群益證券看元月首周台股指數區間為14,500-15,000點，本周看好四大題材類股，包含：電動自駕車股、塑化股、航運股、造紙股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國總統川普在最後關頭終於簽署合計2.3兆美元的紓困法案和政府支出法案，不僅可以順利為國內企業和個人提供救助金，同時也避免政府部門陷入停擺的危機，結束了刺激計畫生變的不確定性。

2.國發會公布2020年11月景氣指出，在外貿、生產、銷售及企業信心回升下，景氣燈號連續第4個月亮出綠燈，綜合判斷分數升至30分，創近9年8個月最高，領先指標更連續第7個月回升，反映國內景氣已全面復甦。

3.國發會公布2021年經建目標，考量全球經濟復甦，內需動能回升，加以前瞻建設持續投入，將明年的經濟成長目標訂在3.8～4.2％，為近9年來最高，每人GDP目標也首度升逾3萬美元。

(工商 )