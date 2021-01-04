1.南亞科(2408)：外資上周連兩日買超，加上美光2020封關日大漲4.53%，帶動早盤股價開高走高逾3%，再戰90關。
2.華邦電(2344)：上檔30關反壓沉重，今早股價開紅盤後翻黑跌近4%，5日線告失。
3.台積電(2330)：2020於台、美封關日皆改寫新高價，2021持平530元開出，隨後登532元再寫新紀錄。
4.海光(2038)：產業是況熱、外資連四日買超，今早股價強彈逾4.5%，收復5日線。
5.廣華-KY(1338)：車市回溫，2020封關日外資、投信聯手買超441張，今日股價飆上漲停67.2元。
6.和大(1536)：特斯拉狂飆，吸引人氣匯集，股價飆上漲停114.5元，飛越5日線、月線。
7.裕隆(2201)：今年可望獲利並發放股利，打進蘋果Apple Car供應鏈預期，今早股價續漲逾5%。
8.三陽工業(2206)：上月國內機車銷售爆逾12萬輛天量，估溢出訂單要等到明年農曆年後才能消化完畢，今早股價開高走高逾3.5%。
9.陽明(2609)：運價狂升，喜迎升評潮，早盤續挾量高漲近6%。
10.訊芯(6451)：大單到手，今年營運看旺，股價走揚逾5%，再寫波段高點。
11.大立光(3008)：7日法說，法人先喊重返榮耀，晨盤上漲逾4%。
12.億光(2393)：漲價、轉機題材加持，多方不退縮，早盤飆上46.4元漲停。
13.佰鴻(3031)：LED股漲聲響起，股價強勢觸及17.4元漲停價，維持8%以上漲幅。
14.榮創(3437)：轉機+漲價雙箭齊發，晨盤續爆量衝上33.3元之漲停。
15.志信(2611)：不畏長榮36個貨櫃落海打撈利空，航運股氣勢續旺，早盤高鎖13元之漲停。
16.泰豐(2102)：美國輪胎雙反初判，台被課重稅，股價重挫近5%。
17.鴻海(2317)：外資封關前2日買超逾2萬張，2021年紅盤跳漲逾3%，直衝95元。
18.貿聯-KY(3665)：電動車布局大躍進，拿下2家美系新創電動車品牌訂單，多方電子十足，觸及漲停。
19.廣宇(2328)：車用題材紅不讓，買盤力挺，直接漲停板。
20.卜蜂(1215)：萊豬效應為國產肉品品牌業績加溫，早盤成功突破前高，觸及75元。
21.皇昌(2543)：台商回流政策發功，營運衝高峰，股價反應利多，跳漲逾5%。
22.台玻(1802)：三大法人拉大買超力道，封關日合計逾1萬張，籌碼面助攻，亮燈漲停。
23.材料-KY(4763)：子公司擬於大陸科創版IPO，多方蠢動，今早拉升逾3%。
24.麗臺(2465)：比特幣衝破3萬美元，觸及歷史高點，早盤漲逾4%，收復短均。
25.耀登(3138)：躍升台灣5G NR測試廠，營運看俏，早盤拉出第3根漲停。
26.啟碁(6285)：新訂單到手，年營收拚千億，早盤漲逾6%，突破月線、季線。
27.上銀(2049)：訂單能見度至Q2，業績成長動能強，早盤漲2.8%。
(時報資訊)
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