萬海航運2,038箱（20呎櫃）系列第一艘新造船「蘭春輪」（WAN HAI 283）於1月1日首航香港。目前亞洲區間艙位需求暢旺，航商面臨碼頭壅塞、船期延誤的困境，萬海航運特別將新造船「蘭春輪」配置於優先安排投入目前市場暢旺的中國星馬快速航線，提供客戶準點且優質的服務。

「蘭春輪」為萬海航運新造船12艘2,038箱系列貨櫃輪中的第一艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。此批貨櫃輪採用採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。

該系列船舶榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

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