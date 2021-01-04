由於許多愛爾蘭企業趕在英國12月31日脫歐前囤積存貨，讓愛爾蘭12月的製造業活動出現近5個月最快增長。

AIB IHS Markit製造業PMI指數在12月升到57.2，高於11月的52.2，12月的讀數為自2018年8月以來的高點，而5點的增加亦為近5個月最多的增加。

AIB首席經濟學家Mangan表示，趕在脫歐前的囤貨是該指數上升的最大原因，而製造業的全球優勢亦為原因之一。

愛爾蘭在第一波疫情中壢經該指數連3個月的萎縮和低於50，之後連七個月指數都維持在50或更高。

由於脫歐前的可能中斷的提前訂單，以及需求強勁，次指數新訂單上升明顯。

製造商透過採購萊增加自己存貨，讓採購量出現自2019年4月以來的最大的增長。

但是製造業對於2021年產出成長的信心，較前一個月微幅下跌，但該次指數仍維持在近10個月次高，仍維持在樂觀。

(時報資訊)