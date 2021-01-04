韓國現代汽車與子公司起亞汽車4日表示，儘管疫情目前看起來有擴大跡象，但還是希望能賣出更多休旅車，2021年銷售額也希望能有708萬輛。

現代與起亞指出，2021年銷售目標比2020年的635萬餘輛，還要高出11.5%。其實，這個全球第五大汽車製造商，2020的全球銷售量是訂在754萬輛。但是，在疫情衝擊下，使得現代汽車集團未能達標。

集團董事長表示，在努力達成2021年訂目標的同時，現代汽車集團將加速發展，成為未來行動解決供應商。也就是現代汽車需要做好充分準備，才能成為汽車行業先行者，並勉勵2021年也將成為未來是否繼續成長的關鍵性一年。

據悉，現代汽車將擴大環保與行動技術領域業務範圍。

為了站穩環保汽車市場的腳步，現代汽車計劃推出IONIQ 5。這個是現代的第一個全電動車系，將使用自己電動全球模組平台（E-GMP）的自有化電動車產線。

現代的新電動車配備的電池，充電一次就可行駛500多公里，並在充電18分鐘內，就可達到8成蓄電量。

(時報資訊)