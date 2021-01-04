泰國總理4日呼籲泰國民眾待在家裡，避免疫情再度擴散。泰國政府已證實，目前每日最新確診人數達745位，創下歷史第二高，僅次2020年12月21日的809位。

政府已宣布，包括曼谷在內的28個省為高風險區，並要求人們在家工作，避免群聚或遠行至其它省區。2020年底，在曼谷鄰區的海鮮市場發現首例確診後，染疫者就直線上升。

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）表示，政府知道採取嚴厲社交限制，會對經濟造成損失。巴育補充，泰國不想鎖國，因為政府知道問題出在哪裡，但泰國民眾請捫心自問，你們可以好好自我隔離嗎，如果不想疫情擴大，只需待在家裡兩星期左右。

目前，泰國更有近八千五百位染疫者，其中65位不幸死亡，是亞洲疫情較不嚴重國家。而大多數新確診者都與移工有關，2020年底曼谷西南部的龍仔厝府(Samut Sakhon)海鮮市場疫情大爆發後，立刻擴散至泰國過半省區。

社交禁令而言，從5日開始曼谷下令餐廳和路邊攤，在晚上7點至隔日凌晨6點間，禁止開放店內飲食但可以外帶，以減少病毒傳播風險。

在一些高危險性感染省區，餐廳是不能賣酒的，一些聲色場所像酒吧等也被要求暫停營業。這些省區行政省長也已獲授權，量身打造適合自己的社交禁令。至於全國的學校與教育單位，為了避疫已經關閉了一個月的時間。

(時報資訊)