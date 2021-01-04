東京新增確診884例 重症患者108人創新高 19:322021/01/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新冠肺炎新增確診884例，是週一新增病例數的新高紀錄，遠超過過去週一最高紀錄的481例；並連續3天新增超過800例。 另外，東京今天重症患者共有108人，也是新高紀錄。東京都至今共確診6萬3474例。 日本首相菅義偉今天稍早表示，考慮發布中央級「緊急事態宣言」，目前正朝向本週內針對首都圈（東京都、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣）發布緊急事態宣言調整中。 新聞早班車》對陸出口占比勁揚 20年新高 《國際金融》漲破1900美元 金價創8周新高 (中央社) #紀錄 #東京都 #今天 #武漢肺炎 #週一 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球爆新疫情 政院停辦年終餐會 04:102021/01/04 焦點要聞 49.95萬輛特斯拉去年出貨創新高 04:102021/01/04 全球財經 境外移入新增3例 40歲台女「3個月內兩度確診」 13:262021/01/04 生活 封城防疫vs.佛系療法 04:102021/01/04 時論廣場 《日股》恐將進入緊急狀態 開紅盤日經晨收跌99點 11:252021/01/04 財經 《國際社會》歷史次高！泰國單日新確診者745位 16:482021/01/04 財經 王丹自曝染疫 結束自我隔離 04:102021/01/04 兩岸要聞 新冠檢測EUA護身 瑞磁拚獲利 04:102021/01/04 證券．權證 不只世界球王 大馬羽球隊總監也染疫 13:252021/01/04 體育 英疫情急燒 連日確診5萬起跳 04:102021/01/04 焦點要聞 《國際政治》亞洲3巨頭 2021政經新試煉～日本篇 08:182021/01/04 財經 國際熱門新聞 川普拚死要票恐再被彈劾？民主黨火大預告祭最高手段 - 國際 美對北京將採「再承認」政策？ - 國際 外交政策：中印邊境僵持 北京靠兩大關鍵贏了 - 國際 川普逼喬州州務卿找11780票翻盤大選 1hr施壓電話音檔曝光 - 國際 影》藍色巨大UFO快速飛越夏威夷 無聲掉入海 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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