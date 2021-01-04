日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新冠肺炎新增確診884例，是週一新增病例數的新高紀錄，遠超過過去週一最高紀錄的481例；並連續3天新增超過800例。

另外，東京今天重症患者共有108人，也是新高紀錄。東京都至今共確診6萬3474例。

日本首相菅義偉今天稍早表示，考慮發布中央級「緊急事態宣言」，目前正朝向本週內針對首都圈（東京都、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣）發布緊急事態宣言調整中。

(中央社)