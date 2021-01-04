2020年道指累計上漲7.3％、標普500指數上漲16.3％、科技股權重的納指上漲43.6％，創下2009年以來的最大年度漲幅，法人指出，幾種新冠疫苗的推出以及新一輪抗疫疏困財政刺激法案的出檯，使美股在2021年繼續保持強勁上漲趨勢，尤其是醫療保健產業，挾高潛力與低估值，成為2021年長線布局或定期定額優選。

新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉表示，2021年生技醫療前景持續發亮，利多因素包括：

一、新冠疫苗的潛在商機大有可為；二、醫療保健產業獲利佳，去年第三季整體產業獲利年成長率達11.2％，優於產業平均，預估2021年第一季有機會達12.9％，在疫苗題材支撐下，未來醫療產業獲利動能亦不看淡；三、從評價角度來看，醫療保健行業相對美股標普500指數，仍處於折價約-23％，為近10年最大折價幅度，顯示整體產業評價明顯被低估，相對適合中長期投資，或定期定額分批布局。

李淑蓉強調，現在新冠變異毒株傳播速度更快，可能導致更多染疫情況，使全球進入新冠病毒大流行的關鍵階段，最糟糕的情況可能還在後面，造成整體產業出現藥物的快速發展、資本的大量流入、及併購的可能性提升，讓2021年市場更著重破壞性創新技術開發，並較過去更願意紿予像這樣企業更高的估值，預估2021年整體市場仍看好針對癌症腫瘤技術、基因與細胞治療、與基因編輯這3大次產業領域，預估衍生出來的相關藥物，將帶動產業估值提升。

李淑蓉認為，從現在起，新冠疫情對企業未來獲利能見度衝擊已趨緩，未來生技醫療產業的創新研發技術，成為機構法人關注焦點，預估財測透明度高的企業，選後有機會吸引更多穩定投資買盤，挹注更多長期資金流入

李淑蓉建議，市場將持續追蹤新冠疫苗或藥物實驗結果與安全性，檢視財報後續展望與股價動能、選後政策不確定性解除後，相較歷史配置，目前生技醫療類股籌碼面尚未過熱，故逢低仍可加碼。

中長線來看，李淑蓉強調，整體醫療保健產業，具備營運展望佳、與股票評價在歷史低檔等2大優勢，加上2021年，新冠疫苗由生技大廠相繼加速研發，新藥創新開發、醫學會議等一波波利多，持續支撐相關個股成長動能或股價表現，今年投資前景仍然亮麗，且通常在每年第一季，生醫類股股價最具表現機會，相關基金中長線展望旺，值得先搶先卡位。

(工商 )