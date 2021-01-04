石油輸出國家組織(OPEC)與俄羅斯等產油國聯盟(OPEC+)4日召開會議，市場預期產油大國2月產量可望維持在目前水準，刺激油價一度躥升至至少9個月高點。

倫敦布蘭特3月期油4日盤中一度衝上每桶53.33美元，寫下2020年3月以來最高紀錄。美國西德州中級原油2月期貨盤中最高來到49.83美元，創2020年2月來新高水準。

不過國際油價在午盤過後回吐漲勢，呈現狹幅震盪。布蘭特期油小漲0.08％，報每桶51.84美元，美國指標期油下挫0.3％，報每桶48.37美元。

荷蘭國際集團(ING)商品策略師派特森(Warren Patterson)指出，4日早盤油價躥揚顯示，市場認為OPEC+ 2月將維持相同的減產規模。

據熟知內情人士透露，多數OPEC+官員反對2月增產。OPEC+在2020年12月達成協議，同意自2021年起每日增產50萬桶，計劃在2021逐步增產至每日200萬桶。然而部分產油國指出，新冠肺炎病毒仍持續擴散，質疑增產的必要性。

雖然疫苗問世為經濟反彈帶來希望，但根據《路透社》最新調查顯示，專家預期2021年油價可能不會明顯回升，因為變種病毒和旅遊禁令依然威脅石油需求。

《路透社》在2020年12月下旬訪查39位經濟學家與分析師意見，預期2021年布蘭特原油均價在每桶50.67美元，高於11月調查的49.35美元，但與目前的價格相去不遠。

專家預期2021年西德州期油的均價在每桶47.45美元，高於前次調查的46.4美元，但也接近現行的價格水準。

萬達(Oanda)資深市場分析師莫亞(Edward Moya)指出，變種病毒可能讓油價展望變得更難預測，並導致更嚴格的封城措施，如此一來將削弱第一季的油價展望。

(工商 )