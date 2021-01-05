李姓女子承租位於台北市民生東路的地下室停車場，但4年前下大雨時經營停車場的祐家開發建設公司，卻未堆疊沙包阻擋雨水，導致李女的車輛泡水，市價200萬元的賓士車以73萬元出售，她提告求償，台灣高等法院維持一審認定，判祐家開發公司須賠127萬元確定。

李女提告，她從2015年承租該車位，但2017年6月2日下大雨時，祐家開發建設公司未堆疊沙包阻擋雨水，或提供其他防護設備或措施，致大量雨水沖入系爭地下室並淹沒她的車輛，她被迫賤賣車輛，受有127萬元之損失，該公司負責停車場管理須賠償。

高院認為，本件暴雨發生時，北市松山區當天10分鐘雨量達21mm，1小時雨量達86mm，短延時強降雨已超過降雨設計標準，屬天災，祐家開發建設公司依約負有盡力協助排除停車場損害，包括防止雨水淹入停車場及即時抽水排除的作為義務。

不料，祐家開發平日未於地下室妥善放置沙包，或設置防水匣門，致當日下大雨時，未能在地下室出入口堆放沙包，減少流入地下室之雨水量，且未配合啟動抽水馬達，致系爭地下室遭大量雨水沖入，顯違反可合理期待之安全性，判須賠償李女127萬元定讞。

(中時 )