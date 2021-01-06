民進黨駐美辦公室6日指出，外交部長吳釗燮的兒子吳迪，接任民進黨駐美辦公室副主任職務。

民進黨發言人顏若芳也證實此項人事案。黨政人士表示，吳迪先前有台灣人公共事務的政策分析經驗，主要進行美國參議院相關的台美關係工作。

去年3月，疫情肆虐，外交部不斷傳出口罩援外，對立委質疑留學生都拿不到口罩，吳釗燮表示，他自己的兒子也在外面，他也很擔心，但這要看疫情指揮中心的調度。吳釗燮說的兒子，就是指人在美國的吳迪。

當年吳迪在台灣參加指考，被稱所向無敵，不僅數學拿了90分的高分，總分也高達460分，可望考進台大法律系。

此外，2020總統大選前，吳迪在臉書爆料，時代力量的邱顯智在美公開表態不支持柯文哲，還質疑柯的主權立場，也將以黨主席身分，用黨紀約束挺柯的公職人員，移交紀律委員會。吳迪還說，期待邱顯智領導的時力，是一個「不會為柯粉選票而動搖立場的政黨。」

(中時 )