人民幣兌美元中間價6日報6.4604元，較上日報價6.4760元上漲156個基點，漲幅0.24％。

截至10點47分，人民幣兌美元在岸價報6.4623元，較上日收盤價6.4640元小漲17個基點，漲幅0.03％。人民幣兌美元離岸價報6.4460元，下跌90個基點，跌幅0.14％。

人幣開年暴走 人行釋放維穩信號
匯率划算 美元保單買氣旺

(工商 )

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