人民幣中間價上漲156個基點 11:122021/01/06 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價6日報6.4604元，較上日報價6.4760元上漲156個基點，漲幅0.24％。 截至10點47分，人民幣兌美元在岸價報6.4623元，較上日收盤價6.4640元小漲17個基點，漲幅0.03％。人民幣兌美元離岸價報6.4460元，下跌90個基點，跌幅0.14％。 人幣開年暴走 人行釋放維穩信號 匯率划算 美元保單買氣旺 (工商 ) #基點 #漲幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電登天價 大聯盟齊沾光 04:102021/01/06 證券．權證 原料漲 人幣升 陸外貿業遭夾擊 04:102021/01/06 產業財經 台積電狂爆攻555元新天價 台股大漲149點 衝15149點新高 09:022021/01/06 財經 《商情》買盤進場 激勵LME期銅升至8年高點 09:432021/01/06 財經 權證星光大道－元大證券 長榮 運價揚帶量攻堅 04:102021/01/06 證券．權證 民進黨發言人顏若芳：國民黨以豬價波動製造恐慌 09:422021/01/06 政治 集資額逾 20億美元 B站傳赴港申請第二上市 04:102021/01/06 全球財經 中鋼2月盤價可望續漲 鋼鐵股衝鋒 04:102021/01/06 證券．權證 《商情》憂供不應求 提振國際鐵礦石走堅 11:082021/01/06 財經 《電子零件》外資接力挺 台達股價及市值雙登峰 11:252021/01/06 財經 台幣28元又破了 早盤狂飆4.5角 閃見27.95元 09:182021/01/06 財經 財經熱門新聞 5G被禁前車之鑑 華為要澳洲總理莫里森提前亮明6G條件 - 財經 「最美副董」鬥輸了 爆李紀珠閃辭新光金內幕 - 財經 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 Uber Eats攜手全聯 打造一條龍隨點即送 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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