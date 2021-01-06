在三星電子發布財報前，分析師預期，因疫情期間的遠端上班與宅在家看電視的生活型態帶動晶片與顯示器面板需求，抵消了智慧手機疲軟的銷售表現，該南韓科技巨頭去年第四季（10～12月）獲利可能成長三分之一。

根據efinitiv SmartEstimate出具的數據，三星電子上季獲利可能較前一年同期成長33%，預估將達到9.5兆韓元（相當於87.5億美元），而上季營收可能成長2.6%。

三星預計於周五宣布去年第四季的初步業績，其過去三季的獲利表現均超出市場預期。

分析師表示，這個全球最大記憶體晶片供應商的DRAM晶片與NAND快閃記憶體出貨量，可能較第三季（7～9月）成長約10%。不過，根據TrendForce提供的數據，由於前幾季囤積晶片的伺服器客戶需求放緩，DRAM晶片價格已下跌9%。

晶片業務約占三星獲利的一半，該公司自去年9月以來股價大漲55%，其晶圓代工業務的樂觀前景亦帶來助攻。

三星亦是全球最大的智慧手機製造商，該公司大部分獲利都來自於手機業務。分析師表示，因面臨來自蘋果新機iPhone 12的激烈競爭，三星電子第四季智慧手機出貨量預估較前一季下滑約20%。

市場研究公司Counterpoint Research表示，受延後上市影響，iPhone 12在去年10月只賣了兩周，但當月立刻擠下三星的Galaxy Note 20 Ultra 5G，成為全球最暢銷的5G智慧手機。三星的Galaxy Note 20 Ultra 5G是去年9月全球最熱賣的5G手機。

對iPhone 12的需求推升了三星的OLED面板銷售，而強勁的電視與筆電需求帶動LCD面板價格上漲，亦為三星的顯示器部門帶來提振。不過面板製造與行銷成本增加，削弱了三星電視事業的獲利，而韓元兌美元走強，亦不利於其獲利表現。

(時報資訊)