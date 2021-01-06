美國喬治亞州的參議員選舉結果的不確定性，以及日本進入緊急事態宣言的進入倒數階段，傷到投資人信心，讓日股周三收跌。
周三日經225指數收跌102.69點或-0.38%，為27055.94點。東證一部指數漲4.96點或+0.28%，為1796.18點。日經指數有161檔個股上漲，60檔下跌。
美國喬治亞州參議員的選舉進入開票階段，兩黨目前五五波。民主黨人如果勝出，有助於總統當選人拜登(Biden)推動大規模財政刺激，然在負面影響上，拜登選前的誓言增加企業稅，也會對市場帶來影響。
目前兩黨的差距相當微小，官方選舉結果也許要到次日周四才會出現，讓市場處於懸而未決的觀望。
日本政府預計周四聽取專家建議，並前往國會報告，日媒報導，首相菅義偉即將決定在周四發布緊急事態宣言，周三已經指示閣員，就宣言的發布做最後的協調。
三井住友策略師Sera表示，如果釐清選舉結果對拜登團隊的政策影響，市場會跟著改變。不預期會有大拋售，但是日股在去年已經上漲甚多，今年的上漲會有所限制。
東證前30大個股表現最差為索尼跌2.27%，自動化公司基恩斯(Keyence)跌2.09%；表現最佳為三井住友金融，漲4.04%，瑞穗金融漲3.09%。
交易所今日總成交股數為10.4億股，低於過去30日平均的11.8億股。
(時報資訊)
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