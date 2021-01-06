天一藥廠透過「企業人力資源提升計畫」，建立起電子商務服務團隊，虛擬通路業績也較往年成長5成以上。(曹婷婷攝)

企業出錢培訓人才，政府出錢相挺！為強化企業競爭力，提升員工職能，勞動部推出3項企業培訓人才補助措施，去年計畫雲嘉南區共650餘家企業申請，開辦超過7500門課程，逾6萬在職勞工受惠，今年已開始受理申請，經費最高補助350萬元，歡迎有興趣企業申請。

勞動部雲嘉南分署副分署長許慧香指出，「企業人力資源提升計畫」補助事業單位辦理在職勞工訓練費用，依申請計畫型別不同，最高可獲200萬元訓練補助；「充電起飛計畫-協助事業單位辦理在職訓練」則針對受貿易自由化影響產業，補助產業員工訓練費用，依計畫型別，最高可補助350萬元。

未滿51人的企業則可申請「小型企業人力提升計畫」，此計畫有輔導顧問到場服務，從企業需求角度為員工開辦個別或聯合型客製化訓練課程，訓練費用政府全額補助。

許慧香說，受新冠疫情影響，企業勢必要讓員工活化才能轉型再出發，因此可透過內訓或外訓各項課程協助提升員工職能，建議企業可運用政府補助資源，強化競爭力，去年3項計畫雲嘉南區共有650餘家企業申請，開辦超過7500門課程，逾6萬在職勞工受惠。

專營高品質濃縮中藥製劑的天一藥廠近2年申請「企業人力資源提升計畫」，董事長陳俊凱指出，透過計畫申請找來專家為員工進行大數據應用、網路行銷、資安等相關培訓課程，讓公司建立起電子商務服務團隊，雖整體業績受新冠疫情影響，但虛擬通路業績較往年成長5成以上，相當亮眼，激發員工學習興趣，連帶工作效率與服務品質皆有提升，共創雙贏。

雲嘉南分署今日於崑山科技大學舉辦企業辦訓補助說明會，吸引近百家企業廠商到場聆聽計畫申請內容，說明會也邀請法務部廉政署檢察官蔡佰達主講「企業誠信及法紀觀念」，藉由實際案例分享，宣導企業辦訓應注意事項，以免觸法，同時他也呼籲企業誠信才能永續經營。雲嘉南分署後續還會舉辦多場次說明會，相關計畫內容與說明會場次可上雲嘉南分署官網或勞動力發展署專案計畫網站查詢。

(中時 )