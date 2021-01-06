全聯總經理蔡篤昌（右1）與Uber Eats台灣總經理李佳穎(右2）為「PXGo!小時達」和Uber Eats雙平台8日上線服務站台。（全聯提供）

全聯啟動外送，一次就是雙平台！本月8日起除了與超過300萬用戶、轉型為隨點即送的電商平台Uber Eats合作，更在PXGo!上線「小時達」訴求雙平台半小時至1小時內送達，目的要讓婆媽主顧採買更便利，也要吸引35歲以下愛網購、上超商的年輕族群。

全聯總經理蔡篤昌表示，數位轉型3部曲從前年5月推出「Px Pay」起，至今1年半逾800萬下載量，帶動非現金支付占5成；再者「PXGo！全聯線上購」帶來更多箱購業績。

由快遞送貨的「小時達」和Uber Eats則落實「實體電商」，首波在台北市、新北市50家門市，以每店半徑3公里計算，除山區及部分偏遠地區外，期望100%覆蓋雙北配送範圍，預計10月可擴至200店，讓全台都能送，甚至年底前還澳再推計畫性購買的「隔日達」。

雙平台上線的5大優勢，包含「價格優」，線上、線下同價；「商品豐富」，精選生鮮、低溫/常溫食品、雜貨家用等2000多品項；「速度快」，30分至1小時到達；「收單時間長」，9時30分至20時可下單；「服務方式種類多」，宅配到府、到店取貨，可指定時間店取。蔡篤昌預估8日遇上溼冷寒流、接著是周末可望爆單，超過預期50店、每店100單、平均客單價500元，單店業績平均增12.5%的目標。

歡慶「小時達」上線，8日至2月4日以PX Pay支付不限金額享10%回饋，單日單卡上線回饋5000點；消費滿699元免運，+1可限量加購1串指定品牌衛生紙；8日至3月31日在Uber Eats下單並輸入「全聯就這樣點」折扣碼，可享1次299元折100元，等於下殺66折。

「PXGo!小時達」以虛實整合購物體驗，針對不方便到店採買或不在全聯商圈消費者提供利多的服務。（全聯提供）

「PXGo!小時達」以虛實整合購物體驗，針對不方便到店採買或不在全聯商圈消費者提供利多的服務。（全聯提供）

「PXGo!小時達」以虛實整合購物體驗，針對不方便到店採買或不在全聯商圈消費者提供利多的服務。（全聯提供）

(中時 )