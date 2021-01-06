友達斥資3.28億 增加1.23萬張佳世達持股 20:452021/01/06 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達（2409）6日公告，友達以及旗下康利投資自去年11月4日至今年1月6日陸續買進佳世達股票，共計取得1.23萬張佳世達普通股，每單位價格約26.61元，總金額約3.28億元。主要是基於長期股權投資，深化業務合作。 根據友達公告，友達累計持有33.52萬張佳世達股票、金額約62.02億元，持股比例約17.04％。旗下康利投資累計持有2.25萬張佳世達股票、金額約5.16億元、持股比例約1.14％。 斥資28億日圓 華新科買双信電機逾四成股權 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 (工商 ) #佳世達 #友達 #康利 #金額約 #持股比例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大股東不滿收購價格 富邦併日盛恐破局 04:102021/01/06 財經要聞 行業集中化 陸千億級建商達41家 04:102021/01/06 產業財經 庫克整體年薪增28％ 蘋果員工均薪的256倍 17:502021/01/06 財經 查最終受益人不順利 金管會爆日盛金大股東染疫 17:332021/01/06 財經 資金行情旺 外資第四季回頭逾3,500億 18:102021/01/06 財經 《國際產業》先蹲後跳 義大利精品商Prada去年回復獲利 11:422021/01/06 財經 台積電創555元天價 市值攀至14.39兆元 09:402021/01/06 財經 資金狂潮襲台 台股登萬五 04:102021/01/06 財經要聞 法人打帶跑 散戶下車 台股天量失守萬五 14:422021/01/06 財經 《電子零件》台灣唯二 台達電躋身金融時報全球百億市值第91名 08:522021/01/06 財經 半年處分逾74億元 聯發科持股匯頂降至7.29％ 04:102021/01/06 產業．科技 財經熱門新聞 被動元件人踩人翻版？PTT股板瘋航運 泡沫快爆炸 - 財經 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 民主黨狂勝華爾街超挫 科技巨頭狂殺 那指期重挫270點 - 財經 EUV生產線擠爆 韓媒：台積電與死敵遭客戶搶貨 恐排隊到年底 - 財經 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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