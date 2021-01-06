友達（2409）6日公告，友達以及旗下康利投資自去年11月4日至今年1月6日陸續買進佳世達股票，共計取得1.23萬張佳世達普通股，每單位價格約26.61元，總金額約3.28億元。主要是基於長期股權投資，深化業務合作。

根據友達公告，友達累計持有33.52萬張佳世達股票、金額約62.02億元，持股比例約17.04％。旗下康利投資累計持有2.25萬張佳世達股票、金額約5.16億元、持股比例約1.14％。

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(工商 )

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