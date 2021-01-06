供應吃緊 棕櫚油期貨價衝上近10年新高 22:412021/01/06 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場預期馬來西亞棕櫚油供應吃緊，刺激棕櫚油期貨6日大漲逾3％，升抵近10年新高水準，並寫下連續6個交易日上漲紀錄。馬來西亞交易所3月棕櫚油期貨6日收盤勁升3.2％，報每公噸3,877馬幣（約967.32美元），創下2011年2月14日以來新高紀錄。由於棕櫚油庫存量偏低，加上馬國部分生產地因洪水造成供應中斷，將持續給予棕櫚油價格支撐。 股價指數期貨贏家專欄－內資控場 台指期有撐 台積電登天價 大聯盟齊沾光 (工商 ) #棕櫚油 #供應 #期貨 #期貨價 #衝上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 養豬協會掛保證 台灣毛豬供應量價均穩定合理 17:232021/01/06 財經 去年機車狂賣103萬輛 25年新高 04:102021/01/06 財經要聞 民主黨狂勝華爾街超挫 科技巨頭狂殺 那指期重挫270點 17:222021/01/06 財經 台積電狂爆攻555元新天價 台股大漲149點 衝15149點新高 09:022021/01/06 財經 台系板卡漲 增幅兩位數起跳 04:102021/01/06 產業．科技 《商情》市場態度樂觀 帶動紐約棉花期貨漲近2％ 10:002021/01/06 財經 資金狂潮襲台 台股登萬五 04:102021/01/06 財經要聞 金價加快上攻腳步 衝到近2個月新高 21:092021/01/06 財經 美光與三星連袂發布財報 預料業績報喜 23:412021/01/06 財經 亞德客去年營收191億 創新高 04:102021/01/06 證券．權證 全曜財經CMoney主辦2021價值投資年會 1／10登場 11:132021/01/06 財經 財經熱門新聞 油價又高潮了 爆美救頁岩油背後大陰謀 - 財經 遭新光大小公主聯手逼退？ 李紀珠閃辭後說話了 - 財經 特斯拉交車50萬都沒問題 華爾街大佬砲轟美屠殺老年人 - 財經 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 勝過台積電！小資族抱低調王牌 3天大賺1個月薪水 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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