市場預期馬來西亞棕櫚油供應吃緊，刺激棕櫚油期貨6日大漲逾3％，升抵近10年新高水準，並寫下連續6個交易日上漲紀錄。馬來西亞交易所3月棕櫚油期貨6日收盤勁升3.2％，報每公噸3,877馬幣（約967.32美元），創下2011年2月14日以來新高紀錄。由於棕櫚油庫存量偏低，加上馬國部分生產地因洪水造成供應中斷，將持續給予棕櫚油價格支撐。

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