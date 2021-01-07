好市多自從登台後，由於擁有許多獨佔產品與優惠的價格，擄獲不少台灣人芳心。一名男網友PO文表示，自己逛好市多時看到了新上架的甜點，在店員的推坑下拿了一盒，下班後一看只剩5個超傻眼，網一看照片後暴動，直呼傳說中的甜點出現了。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，自己逛好市多，看到了紅豆麻糬奶油酥，一旁店員猛烈推坑，直說這是新產品，他便帶了一盒回家。

原PO表示，自己買了一盒15個的紅豆麻糬奶油酥，下班後被家人吃到剩5個，無奈表示「看來真的很好吃」(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

不料他下班後回家一看，一盒15個的紅豆麻糬奶油酥已經被家人吃到剩下5個，傻眼表示：「下班回家剩五個..........應該真的不錯吃」。

網友看到後紛紛留言：「這超好吃」、「明知會胖還是一直吃」、「烤過之後更棒」、「這是傳說中的酥到夭壽的麻糬紅豆酥餅啊!!!!」、「強勢回歸！讚」、「很好吃，很肥」，也有人解釋，指出好市多其實以前就有賣過，只是這次是回歸上架而已。

(中時新聞網)