繼美國財政部長梅努欽向紐約證券交易所表達反對停止中國3大電信下市程序後，紐約證交所今天再度轉彎表示，將從1月11日起讓中國移動、中國電信和中國聯通等3大電信商下市。
紐約證交所上週宣布，將推動讓中國移動（China Mobil）、中國電信（China Telecom）和中國聯通（China Unicom）下市程序，但4日又宣布改變前述決定。
美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在紐約證交所做出以上宣布後，於5日致電紐約證交所總裁康寧漢（Stacey Cunningham）表明，不同意暫停中國3大電信商下市。接獲梅努欽反對意見後，紐約證交所又開始重新評估重啟下市程序的可能性。
紐約證交所今天表示，它的當前立場是遵循2021年1月5日接獲的新具體指引，即美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）提供給紐約證交所的新指引。（譯者：劉學源/核稿：楊昭彥）1100107
(中央社)
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