太陽光電躉購費率 上半年最高每度破5元 10:392021/01/07 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部7日正式公告「110年度再生能源電能躉購費率」，其中太陽光電躉購費率，上半年費率介於每度3.7994至5.6707元，而太陽光電設備設置於原住民族地區或偏遠地區者、教育部認可之風雨球場、農業或漁業經營結合，以及於高速公路服務區停車場設置者均有費率加成。 值得注意的是，由於去年疫情肆虐，影響部分案場工程，因此調整108及109年度太陽光電案場的完工費率期限通案展延兩個月，大型案場再展延六個月。 搶年節送禮商機 業者提前布局 玉女番茄買氣旺 北部寒雨影響行情 (工商 ) #太陽光電 #躉購費率 #案場 #展延 #年度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電登天價 大聯盟齊沾光 04:102021/01/06 證券．權證 催生鹿港轉運站 小鎮邁向國際化 04:102021/01/07 財經焦點 台積電飆上559元新天價 台股狂漲百點、收復萬五 09:122021/01/07 財經 《半導體》京元電上季淡季有撐 去年營收登新高 07:442021/01/07 財經 台積市值寫14兆 外資圈狂唱高 04:102021/01/06 財經要聞 GoShare註冊用戶破百萬 2020年成績亮眼 09:452021/01/07 機車情報-機車新聞 葡萄王12月營收創新高 16:102021/01/06 財經 萬五有壓 台積電帶領概念股護國 04:102021/01/07 證券．權證 百貨精品衝買氣 業績帶頭漲 網路首賣獨家跑車 04:102021/01/06 時尚消費 全聯雙平台外送 小時達、Uber Eats聯手8日開跑 18:472021/01/06 生活 新聞早班車》台美政軍對話 川普最後1次台灣牌 06:542021/01/07 政治 財經熱門新聞 貨櫃航運跌 澳洲線開第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 消失74天 馬雲被追殺？美媒驚洩他的行蹤 - 財經 惹毛北京有多慘？澳2產業合計年損1.4兆 - 財經 被動元件人踩人翻版？PTT股板瘋航運 泡沫快爆炸 - 財經 美國擬擴大黑名單瞄準阿里巴巴、騰訊 中概股全面崩盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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