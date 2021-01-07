經濟部7日正式公告「110年度再生能源電能躉購費率」，其中太陽光電躉購費率，上半年費率介於每度3.7994至5.6707元，而太陽光電設備設置於原住民族地區或偏遠地區者、教育部認可之風雨球場、農業或漁業經營結合，以及於高速公路服務區停車場設置者均有費率加成。

值得注意的是，由於去年疫情肆虐，影響部分案場工程，因此調整108及109年度太陽光電案場的完工費率期限通案展延兩個月，大型案場再展延六個月。

(工商 )