允強砸2,700萬美元 土耳其投資案建廠 11:002021/01/07 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼管板大廠允強（2034）砸下2,700萬美元、折合新台幣7.66億元，推動的土耳其投資案，開始建廠，預計2022年第一季起投產，規劃不銹鋼管單月產量1,500～1,800公噸，不銹鋼板單月產量2,500公噸。 允強表示，這是第一期投資案，完成投產後以內銷當地為主，接著是否繼續推動第二期投資案，則完全視第一期建廠及未來產銷情況而定。 數位轉型當道 科技基金領風騷 高盛領投 玩美移動獲5,000萬美元C輪融資 (工商 ) #允強 #投資案 #建廠 #萬美 #不銹鋼管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國擬擴大黑名單瞄準阿里巴巴、騰訊 中概股全面崩盤 09:392021/01/07 財經 周杰倫拜會林敏雄 傳有意房地產投資 04:102021/01/07 產業．科技 CMoney2021價值投資年會 1／10登場 04:102021/01/07 證券．權證 轉型與升級 王惠美推6大投資 04:102021/01/07 財經焦點 規畫樂退新選擇 保誠人壽 推樂活寶島變額年金險 04:102021/01/07 產業特刊 近40萬受益人荷包賺飽飽 台股基金奔馳 七成淨值創高 04:102021/01/07 金融．稅務 《資訊服務》玩美移動獲高盛領投5000萬美元C輪融資 10:342021/01/07 財經 封測需求強 日月光、精材鍍金 04:102021/01/07 證券．權證 驚！台灣大9萬支手機 出廠前遭駭 04:102021/01/07 社會新聞 比特幣飆破3.5萬美元 04:102021/01/07 財經要聞 學者觀點－量化寬鬆下2021 市場仍有可期 04:102021/01/07 專題周報 財經熱門新聞 消失74天 馬雲被追殺？美媒驚洩他的行蹤 - 財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 要聞 惹毛北京有多慘？澳2產業合計年損1.4兆 - 財經 開年來... 外資寵愛集10檔 - 財經要聞 - 工商時報 貨櫃航運跌 澳洲線開第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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