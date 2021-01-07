不銹鋼管板大廠允強（2034）砸下2,700萬美元、折合新台幣7.66億元，推動的土耳其投資案，開始建廠，預計2022年第一季起投產，規劃不銹鋼管單月產量1,500～1,800公噸，不銹鋼板單月產量2,500公噸。

允強表示，這是第一期投資案，完成投產後以內銷當地為主，接著是否繼續推動第二期投資案，則完全視第一期建廠及未來產銷情況而定。

(工商 )