又是掉落物肇禍！國道3號北上196公里處上午9點多，發生3車大追撞，小貨車為了閃一塊帆布減速，駛在後頭轎車剎車不及撞上，轎車後的小貨車也跟著來不及減速，一頭撞上轎車的車尾，衝撞力道太猛，轎車還180度車頭倒向。

這起追撞車禍幸好沒人傷亡，國道七隊調查，使在內車道的小貨車以正常速度行駛，看到車道掉落一塊大帆布，想要閃避而減速，被小轎車追撞，隨後小貨車又追撞小貨車，轎車在前撞小貨車，車尾又被小貨車猛撞下，整車形成大迴轉。

國道3號3車大追撞轎車被衝到180度倒轉。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號3車大追撞轎車被衝到180度倒轉。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號3車大追撞轎車被衝到180度倒轉。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

警方除了呼籲保持行車距離，也呼籲車上貨物要綁妥，依據「道路交通管理處罰條例」第三十條規定，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

「高速公路及快速公路交通管制規則」第二十一條規定貨車，行駛高速公路及快速公路，裝載物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固。

(中時 )