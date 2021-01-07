北市明倫社宅租金漲價惹議，台北市長柯文哲赴議會進行專案報告時，承認低估明倫社宅營運成本，也遭議員痛批髮夾彎。對此，柯文哲坦言，我錯了，以前的租戶都賺到了。

柯文哲表示，因為社會住宅只租不賣，當初設計社宅時，營運成本沒有仔細考量，對財務狀況過於樂觀，從過去原本一坪8萬的造價，到現在一坪15萬，若沒有一定的價格，也不會有廠商來投標，強調由於明倫社宅設計錯誤，陽台5坪以上「超過不算錢」。

議員黃郁芬痛批，為什麼市府計算太樂觀的後果，卻要由經濟弱勢或年輕族群承擔，市長是否要去跟承租社宅的族群道歉，2017年也是在柯任內，因此社宅租金計算髮夾彎，柯文哲應要做政治承擔，跟大家道歉。

議員游淑慧怒轟，柯文哲自己決定將社宅蓋成豪宅，又轉嫁到租戶身上，如今柯也說認賠殺出，由北市府負擔大坪數的陽宅成本，導致大坪數住戶降租，結果小資族仍負擔高房租，痛批這是劫貧濟富。

柯文哲指出，明倫社宅過去因為低估營運成本，過去過於樂觀低估營運成本，所以租金才會貴一些，但仍比市價便宜85折，柯坦言，當年的財務計畫是以中古屋計算，而非新成屋計算，「我錯了，真的」，很誠實地講，以前的人都賺到了。

柯文哲表示，公宅不是編預算蓋房子就會長出來，要探討公宅經費問題，目前規劃50處公宅，興建成本已經高達1605億元，扣掉中央補助、住宅基金，還有1503億元是跟銀行貸款的，這也是去年市府租金重新調整的主因。

(中時 )