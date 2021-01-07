立法院預計下周舉行臨時會，面對國民黨團揚言將提案海戰術，民進黨團昨提案反制，把周六、周日也排入議程要加班開會，立法院長游錫堃將於明天下午召開朝野協商，討論臨時會議程。對此，民眾黨團今表態，藍綠議事攻防若是意氣之爭，導致假日要加開院會，這是議事成熟度的倒退，反對假日加班開會造成議事人員負擔。

民進黨團昨提出舉行臨時會提案，計畫從11日至31日舉行立法院臨時會，處理中央政府總預算案、國營事業預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。因應國民黨揚言採取提案海戰術，民進黨團把23日、24日、30日、31日共4個周六、日也納入開會時間。

對於臨時會藍綠隔空過招，民眾黨團總召賴香伶說，藍綠議事攻防如果是議事攻防，用提案量造成周六、日必須加班開會，這是議事成熟度倒退，因為提案量帶來更多不信任，也使得很多想在國會完成的事情無法完成。

民眾黨團幹事長高虹安則說，如果國民黨團要求每位委員都要提出50案為真，合計超過上千個提案，如果只是複製貼上，形同浪費議事人員及委員的時間，甚至影響整個立法院的運作，因此，朝野協商時，民眾黨團將反對周六、日加班開會。

不同於國民黨在臨時會提案以「量」取勝，民眾黨團將著重「質」，主軸會放在總預算及前瞻計畫執行狀況與成效，包括因應疫情的紓困振興方案、疫苗、行政院小編梗圖事件、國發會運作等方向，會在臨時會要求部門提出政策方向修訂跟盤點。

(中時 )