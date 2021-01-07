行政院會議今(7)日討論通過「貨物稅條例」相關修正草案，將中古汽、機車汰舊換新減徵退還新車貨物稅之適用期間延長5年，自110年1月8日至115年1月7日止。財政部表示，此修正草案行政院將核轉立法院審議，該部亦將會同經濟部、環保署積極與立法院朝野各黨團溝通，期能早日完成修法。

行政院會議今(7)日討論通過「貨物稅條例」相關修正草案，增訂應稅貨物視為出廠情形，及延長報廢或出口中古汽、機車並換購新車(汰舊換新)減徵退還新車貨物稅之適用期間。

財政部表示，為使未稅貨物視為出廠規定更為完備，以維護租稅公平，及持續鼓勵中古汽、機車汰舊換新，以促進相關產業發展與節能減碳，該部擬具「貨物稅條例」相關修正草案，修正重點如下：

一、增訂視為出廠情形，以為課徵依據。

二、將中古汽、機車汰舊換新減徵退還新車貨物稅之適用期間延長5年，自110年1月8日至115年1月7日止。

三、為加速報廢或出口10年以上中古汽車，避免老舊車輛影響行車安全及空氣品質，並兼顧中古車市場交易，報廢或出口之中古汽車出廠年限自110年1月8日起由6年以上調整為10年以上。

四、鑑於機車屬一般民眾代步工具，為加強鼓勵機車汰舊換新，自110年1月8日起取消報廢或出口中古機車應「登記滿1年」之限制，並放寬報廢或出口中古機車之車籍登記與新購機車之新領牌照登記，不以同一人為限。

本修正草案對於過渡期間汽、機車汰舊換新案件亦有從寬認定得以適用之相關規定，說明如下:一、110年1月8日以後報廢或出口登記滿1年且出廠6年以上之中古汽車，如已於110年1月7日以前換購新汽車，並符合於報廢或出口前6個月內購買新車及完成新領牌照登記者，基於信賴保護原則，是類案件亦得適用減徵退還新汽車貨物稅。

二、110年1月7日以前報廢或出口中古機車，並於110年1月8日以後且係於報廢或出口後6個月內換購新機車者，該報廢或出口中古機車不須「登記滿1年」且報廢或出口中古機車與新購機車不以同一人為限。

(時報資訊)