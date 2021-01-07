今天被民進黨立委林俊憲指出TutorABC疑已秘密轉手中資，依法不得來台投資教育事業。麥奇數位發表聲明指出，TutorABC為麥奇數位於2004年所創立英語品牌，是台灣本土企業起家，皆依照我國法令合法設立營運。而iTutorGroup為麥奇數位創辦人於2008年所投資創辦事業，以服務全球語言學習市場為主，事業範圍擴及美、日、中與世界各地，期間數輪募資中獲得各國資金挹注，及至2019年平安集團投資iTutorGroup時，麥奇數位已非旗下公司。

林俊憲指出，蒐集個資對於大陸滲透台灣是非常重要的事情，此外這也有文化入侵的問題，不知其英文教材會怎麼形容香港的事情與兩岸之間的關係，再加上現在TutorABC還協助台北市政府編纂英文教材，政府相關單位應介入了解。

但麥奇數位回應表示，公司以科技創新解決教育問題，特別注重資訊安全與個資保護，此為網路行業基本道德操守，麥奇數位任何有關使用者行為、個資平台與功能如：官方網站、留單頁面、上課平台、AI運算系統、App應用程式等，均使用台灣當地伺服器，無論資安與個資均悉數遵照我國法令辦理，無任何非法外流、回傳、儲存、利用疑慮。

麥奇數位指出，公司品牌TutorABC與tutorJr的「教育理念、教材內容、教學方式、教師身分」均嚴格規定不涉及任何「政治、黨派、宗教、種族、性別」思維、色彩、歧視或置入意圖，此為教育善良者之從業基本道德與自我要求。教學與教材內容均以全球與台灣英語主流教學為主，亦引進全球知名之牛津大學出版社牛津教材作為教學使用，所有「教育、教材、教學、教師」均可受社會各界檢查。

(時報資訊)