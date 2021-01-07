浙江台商（案719）確診後，防疫旅館同棟不同樓層被發現住過另一名德國確診男（案693），引發感染源疑慮。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，此案有2種可能性，1是A感染後把病毒帶進來，B接觸環境後感染，另1可能則是A和B都分別在其他地方感染病毒，再住到同一旅館。

醫福會今舉辦台大醫院、桃園醫院行政契約備忘綠簽約醫院，張上淳代表台大醫院受邀到場，會後接受媒體採訪時說，浙江台商與德國男子一案，目前的資料只能說互傳、個別感染的可能性都存在。若以英國變種病毒為例，不只在英國，在美國也會感染，假如今天英國回來的某人，和美國回來的某人都感染變種病毒，2人都住在同一旅館，也不好說是誰傳給誰。

張上淳表示，此案有2種可能，第1種可能是A從別的地方感染病毒，帶進旅館，導致B接觸旅館環境後感染，第2種可能則是A和B都個別感染到相同的病毒株，再住到同一旅館。

對於德國、大陸流行的病毒株不同，個別感染到相同病毒株的機率相對低，張上淳說，病毒株一直演化，在世界各國有不同的樣子，很難完全靠長相來認定是不是同一個事件，大陸也有境外移入個案，德國也有歐洲系列的病毒株在出現，在不同地方感染到相同病毒株也是有可能的。

至於空氣傳播的可能，張上淳說，旅館的空調其實是藉由一條在房間入口屋頂上的冷凝管，讓房間的空氣經過、冷卻，是獨立運作的，並非像大樓那樣，冷卻後從風管送出，因此房間與房間之間空氣不通。

近期防疫旅館數量越來越多，張上淳認為，旅館人員的的訓練、工作是否有遵照指示進行，當然需要有監督的機制。從另一個角度來看，很久以來也沒有看到其他工作人員、房客群聚，也代表目前是做的不錯的，但即便做的不錯，也還是需要監督的機制來把關。

(中時 )